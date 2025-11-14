Conservatorio Corelli di Messina: l’anno accademico si inaugura al Teatro Vittorio Emanuele

Presentato questa mattina al bookshop del Teatro “Vittorio Emanuele” l’evento di inaugurazione dell’anno accademico del Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina.

L’inaugurazione si terrà martedì 18 novembre al Teatro Vittorio Emanuele. La cerimonia inizierà alle 18:30 con gli interventi della governance del “Corelli” e delle Autorità. A seguire, l’atteso concerto che vedrà protagonista l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio messinese.

Una giornata di gioia in un posto gioia

Il presidente del Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina, Egidio Bernava, ha sottolineato che l’inaugurazione dell’anno accademico è un giorno che segna l’inizio di un nuovo percorso che si rinnova ogni anno con entusiasmo. «Percepiamo che i ragazzi hanno voglia di musica e cultura, il nostro conservatorio dona grande valore alla città. Sono lieto di avere accanto a me un corpo accademico eccezionale e di essere seguito dai direttori che mi accompagnano, come Antonino Averna. Abbiamo un consiglio di amministrazione che dialoga perchè il lavoro di squadra ripaga. Non solo, parlando di lavoro di squadra non posso che citare quello con le istituzioni come il Teatro. Il Vittorio Emanuele è un’istituzione apicale della città. Il nostro rapporto con Orazio Miloro si rinnova; con lui condividiamo strade, progetti e obiettivi. I ragazzi dell’orchestra del Teatro vengono dal nostro conservatorio e per noi è davvero un vanto. Martedì alle 18:30 ci sarà l’inaugurazione dell’anno accademico e ci tengo a sottolineare che è aperto a tutta la città. Sarà una giornata di gioia in un posto di gioia» – ha affermato.

Conservatorio Corelli di Messina: sguardo al futuro

Anche il presidente del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, Orazio Miloro, si è detto orgoglioso di condividere con il Conservatorio Corelli di Messina l’inaugurazione dell’anno accademico. «Si tratta di un momento emozionante per tutti. Portiamo avanti da anni questo rapporto sinergico con il Conservatorio Corelli di Messina che è la massima istituzione musicale della città. Per noi questa collaborazione rappresenta un canale privilegiato e siamo riusciti a realizzare numerose produzioni del nostro ente non soltanto dal punto di vista sinfonico. Ad esempio, quest’anno abbiamo la seconda opera che co-produciamo, il Rigoeltto» – ha spiegato.

Conservatorio e teatro dialogano insieme per un percorso che guarda all’ottimizzazione delle risorse umane ma non solo. Grande importanza viene data anche ai percorsi formativi dei ragazzi che trovano nel teatro ulteriore formazione ed esperienza che li prepara anche per il mondo del lavoro.

«Anch’io ho studiato al conservatorio Corelli di Messina e so quanto valore ha e quanto difficile sia il percorso formativo dei ragazzi e quindi va supportato in ogni momento del loro cammino» – ha concluso.

Il Maestro Antonino Averna ha spiegato che la novità di quest’anno riguarda la scelta degli artisti. Si esibiranno due studenti, rispettivamente al corno e al pianoforte che sono stati appositamente selezionati. Non solo, a dirigere l’orchestra saranno due studenti del corso di direzione d’orchestra. Questo corso, in tutta la Sicilia, esiste a Messina e a Palermo. «Il concerto di inaugurazione inizia a scandire il percorso di un anno accademico. Ringrazio tutti i colleghi docenti per il lavoro pieno di passione che svolgono che è fondamentale per la didattica» – ha dichiarato.

