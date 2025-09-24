Concerti a Messina: Zucchero allo Stadio Franco Scoglio il 14 luglio 2026

Zucchero sarà in concerto a Messina il prossimo 14 luglio 2026, allo stadio “Franco Scoglio”. L’evento, organizzato da Friends & Partners e realizzato da Puntoeacapo in collaborazione con il Comune di Messina, conferma la città come una tappa strategica per artisti di fama internazionali.

Zucchero festeggia i suoi 70 anni e torna negli stadi italiani con il tour “Overdose d’Amore”, dopo aver collezionato record su record all’Arena di Verona e portato la sua musica in tutto il mondo.

Zucchero a Messina: un’esperienza unica

Il Sindaco di Messina, Federico Basile, e l’Assessore ai Grandi Eventi, Massimo Finocchiaro, hanno commentato: «Messina conferma il suo ruolo di città di riferimento per grandi artisti, grazie all’impegno dell’Amministrazione nel promuovere il brand cittadino della musica e degli eventi, e alla capacità di garantire accoglienza di qualità e massima sicurezza. Grazie alla posizione strategica della città, facilmente raggiungibile da diverse aree, possiamo ospitare spettatori provenienti anche da fuori Messina, offrendo loro, insieme ai cittadini, un’esperienza musicale unica. Siamo felici di accogliere Zucchero e rendere Messina protagonista della grande musica».

Un appuntamento imperdibile che ribadisce il ruolo della città come polo culturale e musicale di rilievo nel panorama nazionale.

Info e prevendite: biglietti disponibili dal 29 settembre alle ore 14.00.

Zucchero: non solo il concerto a Messina

Tour “Overdose d’Amore” : Zucchero torna live negli stadi italiani e per la prima volta al Circo Massimo.

: Zucchero torna live negli stadi italiani e per la prima volta al Circo Massimo. Band composta da grandi musicisti internazionali (Polo Jones, Kat Dyson, Peter Vettese, Mario Schilirò, Adriano Molinari e altri).

Arena di Verona: oltre 660.000 spettatori in 60 show complessivi, con diversi record (22 serate in un anno, 14 concerti consecutivi).

Tra le uscite discografiche recenti si ricordano:

Spirito Divino 30th Anniversary (giugno 2025) : edizione speciale per i 30 anni dall’uscita.

: edizione speciale per i 30 anni dall’uscita. Discover II – International Edition (novembre 2024): secondo progetto di cover rivisitate da Zucchero.

Il docufilm: “Zucchero – Sugar Fornaciari (Il romanzo della mia vita)”, regia di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano, racconta la sua carriera con contributi di artisti come Bono, Sting, Brian May, Andrea Bocelli, Francesco Guccini, Salmo, De Gregori, Jack Savoretti e altri.

La carriera di Zucchero “Sugar” Fornaciari

Oltre 60 milioni di dischi venduti (8 milioni con Oro, Incenso & Birra).

venduti (8 milioni con Oro, Incenso & Birra). Primo artista occidentale al Cremlino dopo la caduta del Muro.

Unico italiano al Festival di Woodstock (1994).

Partecipazioni a eventi globali come 46664 per Nelson Mandela, Freddie Mercury Tribute, Pavarotti & Friends.

Concerti storici: Royal Albert Hall (2004), Hyde Park (2018), L’Avana (2012), con aperture anche ai Rolling Stones e show con Eric Clapton.

Collaborazioni con artisti internazionali tra cui Eric Clapton, Sting, Bono, Miles Davis, Ray

Charles, Andrea Bocelli, Queen, Mark Knopfler e molti altri.

