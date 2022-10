Circa 100 defibrillatori sui bus di Messina: «ATM è un’Azienda cardioprotetta»

Sui bus di ATM in giro per Messina ci sono circa 100 defibrillatori e gli autisti sono stati formati direttamente dalla Croce Rossa per praticare le manovre blsd (Basic Life Support Defibrillation) di pronto intervento. Questo quanto è emerso nel corso di una Seduta della IV Commissione consiliare: «ATM – commenta la presidente Rosaria Di Ciuccio – è un’azienda cardioprotetta».

Nuova seduta della IV Commissione consiliare a Palazzo Zanca, presieduta dalla consigliera comunale Rosaria Di Ciuccio, alla presenza del presidente di ATM Giuseppe Campagna e del direttore del 118, Domenico Runci, che hanno presentato una relazione su quanto fatto per rendere “cardioprotetti” i bus dell’Azienda del Trasporto Pubblico Locale di Messina.

A fare un resoconto della Seduta è stata la presidente Rosaria Di Ciuccio: «È stato constatato che nel contratto di servizio, grazie ad un’iniziativa dell’Amministrazione comunale, sono stati stanziati fondi sufficienti per dare la possibilità ad ATM di potere installare defibrillatori con personale qualificato. Ogni autista, infatti, è stato formato dalla Croce Rossa Italiana con un corso formazione blsd come pronto intervento. Ringrazio il Presidente Campagna per avere lavorato in sinergia per il raggiungimento di tale obiettivo fondamentale per la salute di chi dovesse necessitare di un pronto intervento».

«Ci sono circa 100 defibrillatori sugli autobus della nostra città con personale addetto – ha spiegato –; sono stati messi anche nella sede centrale, uno per ogni comparto produttivo, ed in ogni box a Villa Dante, Zir, Cavallotti. Possiamo quindi dare atto che oggi ATM è un’azienda cardioprotetta. È un traguardo importante, un valore aggiunto per ognuno di noi ed allo stesso tempo un punto di partenza a dimostrazione che quando si ama il proprio territorio e soprattutto sta a cuore la propria collettività si assumono iniziative finalizzate al benessere della cittadinanza. Andiamo avanti sempre insieme con passione – conclude –, dedizione e senso di responsabilità».

