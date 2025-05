Cimiteri Messina: aperti lunedì 2 giugno e chiusi martedì 3 giugno

Per la festa della Repubblica Italiana, a Messina i cimiteri rimarranno aperti lunedì 2 giugno 2025. Il Gran Camposanto e tutti i cimiteri suburbani saranno aperti ai visitatori dalle 8 alle 13. Hanno preso questa decisione il servizio Cimiteri del dipartimento Servizi Ambientali d’intesa con l’assessore competente Massimiliano Minutoli.

In occasione della festività della Madonna della Lettera, patrona della Città, martedì 3 giugno, inoltre, il Gran Camposanto e tutti i cimiteri suburbani osserveranno la chiusura totale.

Per la giornata di mercoledì 4 giugno, il Gran Camposanto sarà aperto in via straordinaria dalle ore 8 alle 13. Giovedì 5 giugno, invece, saranno aperti a Messina tutti i cimiteri suburbani, dalle 8 alle 13.

L’assessore Minutoli ha spiegato: «per agevolare le visite alla cittadinanza ai propri cari, martedì 3 giugno, abbiamo deciso la chiusura anticipata dei cimiteri di Messina rispetto al normale orario. Abbiamo evitato la chiusura del Gran Camposanto per due giorni consecutivi».

