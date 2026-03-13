Cimiteri aperti a Messina per la Festa del Papà: gli orari

Per la ricorrenza della Festa del Papà, il Comune di Messina – Servizio Cimieri informa la cittadinanza sulle modalità di apertura dei cimiteri cittadini.
Il giorno della Festa del Papà, il 19 marzo 2026, i cimiteri suburbani saranno aperti dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Saranno chiusi mercoledì 18 marzo.
Per quanto riguarda il Gran Camposanto, è prevista la chiusura nella giornata di mercoledì 18 marzo. Giovedì 19 marzo, invece, sarà regolarmente aperto al pubblico dalle ore 8:00 alle ore 16:30.
