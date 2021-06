Centro NeMO Sud a rischio chiusura, annullato il tavolo tecnico al Comune

Appare sempre più nebuloso il futuro del Centro clinico NeMO Sud di Messina, a rischio chiusura il 30 giugno 2021. Il Comune ha annullato il tavolo tecnico previsto per oggi, 28 giugno, a seguito di una nota in cui la Fondazione Aurora Onlus comunicava che non avrebbe partecipato all’incontro.

La nota – che iniziava con «la storia finisce qua. Il percorso di NeMO Sud, a Messina, termina oggi» – non è attualmente più visibile sulla pagina Facebook del Centro clinico. La scadenza per trovare una nuova soluzione e scongiurare la chiusura della struttura, punto di riferimento per le persone affette da malattie neuromuscolari provenienti da tutta la Sicilia e dalla Calabria, è fissata al 30 giugno 2021. A rendere noto l’annullamento del tavolo tecnico inizialmente previsto oggi al Comune di Messina per esaminare la situazione del NeMO Sud, gli assessori Dafne Musolino e Alessandra Calafiore.

Nei giorni scorsi sono state tantissime le espressioni di vicinanza e di solidarietà da parte della società civile, dei sindacati, di esponenti politici e del Consiglio Comunale di Messina, che ha votato una mozione per sollecitare il coinvolgimento dell’Amministrazione nella ricerca di una soluzione per il Centro NeMO Sud. Nella giornata di venerdì 25 giugno, Messina si è stretta attorno al Centro NeMO durante il sit-in organizzato dalla Uil per scongiurare la chiusura.

