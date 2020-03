Cateno De Luca: «Non sono preoccupato. Sono un uomo coscienzioso e responsabile»

«So che ci sono 34 cittadini che hanno chiesto la mia rimozione. Io non sono preoccupato per la mia posizione di sindaco anzi, vi giuro che se questa fascia può essere utile a bloccare il virus la metto a disposizione perchè non sono solo un uomo delle istituzioni. Sono un uomo coscienzioso e responsabile. In questo momento non ha importanza se tante mie prese di posizione ed esternazioni non vengono comprese, in questo momento dovete soltanto obbedire ad una necessità che è quella di stare a casa. Da questa situazione ne usciremo ancora più forti».

Così il sindaco di Messina, Cateno De Luca, risponde e chiude la questione sulla lettera inviata da 34 messinesi a per chiedere la sua rimozione. Il primo cittadino, in diretta Facebook, ha sottolineato anche l’importanza di non accanirsi con tutti coloro che stanno tornando in Sicilia dal Nord Italia.

«Evitiamo questa guerra tra Sud e Nord. Chi sta rientrando sono nostri concittadini che sono andati al Nord perchè costretti, non per farsi la villeggiatura. Sono rientrati qui perchè non riescono a vivere più lì. Questa guerra non ci serve. È ovvio che ognuno che rientra deve assolutamente essere coscienzioso e mettersi in autoisolamento ed evitare di essere strumento di diffusione del coronavirus. Ma questo vale anche per i messinesi che ancora si fanno beccare in giro per futili motivi».

Poi l’invito a partecipare al flashmob canoro “Affacciati alla finestra Messina mia“. «Spero oggi alle 18 di essere all’altezza di suonare anch’io l’inno di Mameli».

(48)