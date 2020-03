«Cateno De Luca venga rimosso. Inadeguato a fronteggiare il momento». La lettera al Premier Conte

Una lettera inviata al Premier Conte, al Ministro degli Interni Lamorgese, al Presidente della Regione Siciliana Musumeci e al Prefetto di Messina Librizzi per chiedere la rimozione di Cateno De Luca da sindaco di Messina. È questo quello che chiedono un gruppo di 34 cittadini, che definiscono il primo cittadino «inadeguato a fronteggiare» l’emergenza coronavirus a Messina.

Di seguito il testo integrale della lettera.

«Siamo un gruppo di cittadini messinesi, attivi nel mondo delle professioni, della ricerca e del volontariato. Vi Scriviamo perché profondamente preoccupati dalle azioni del Sindaco di Messina, Cateno De Luca, nel quadro di crisi causato dall’emergenza Covid-19.

Siamo consapevoli, e ne abbiamo avuto prova, che la situazione della città è sotto la vostra attenzione. Ciò nondimeno, in data odierna, un doloroso senso di inquietudine si è impadronito di noi e siamo qui a chiedere un intervento volto a sospendere un amministratore chiaramente inadeguato a fronteggiare il momento.

Per il tramite di S.E. il Prefetto Librizzi siete perfettamente a conoscenza delle ripetute dichiarazioni del Sindaco De Luca, volte a screditare l’operato del governo nazionale attraverso l’impiego di espressioni quale “acqua fresca” per definire i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ugualmente siete informati dei tentativi di concorrere con i provvedimenti della Presidenza del Consiglio e, dunque, dei tentativi di emanare una serie di ordinanze locali in chiara contraddizione coi dispositivi emergenziali centrali.

Non faticherete dunque a comprendere come questa frenetica e sconnessa attività normativa concorrente, volta – per ammissione esplicita del sindaco – ad accrescere la sensibilità e le paure della popolazione, sia intervenuta sulla disponibilità dei trasporti, sugli orari dei negozi, sui costi fissi dei commercianti e abbia, soprattutto, generato confusione nella cittadinanza.

In questo quadro la popolazione non è certa di quali dispositivi prevalgano, di quali siano gli orari di apertura dei negozi e di una miriade di altri aspetti, anche minori, legati alle libertà e alle facoltà individuali.

A questa situazione di confusione, si aggiungono farneticanti comunicati come quello pubblicato in data odierna (ieri, ndr) sulla pagina Facebook ufficiale “De Luca sindaco di Messina”:

AVERE LO STERZO IN MANO IN QUESTI MOMENTI …

“Stasera ore 19:00 diretta sulla pagina De Luca Sindaco di Messina

#stateveneacasaconilsindacodeluca

Non so se avere più paura del CORONAVIRUS o dell’ignoranza e strafottenza e di certa sciacallagine pseudo politica …

Per ora Preferisco scontrarmi a fin di bene con le varie autorità che stanno sopra di noi e che magari non hanno ben presente che noi non siamo disciplinati come i polentoni del nord (in gran parte sudici diventati nordici) perché “semu scattri e sperti” sopratutto noi missinisi.

Per ora cerco con ogni mezzo e modo DI FAR CAPIRE A TUTTI CHE NOI NON DOBBIAMO ESSERE I KILLER DELLE NOSTRE FAMIGLIE!

PER ORA TENGO STRETTO LO STERZO IN MANO E VADO AVANTI EVITANDO QUALUNQUE TIPO DI DISTRAZIONE!”

Confidiamo nel fatto che anche voi possiate intravedere nella suddetta dichiarazione – che è tutt’altro che isolata e di cui questo campione costituisce solo la vetta più alta sin qui toccata – una serie di problemi relativi al rapporto tra livelli amministrativi, alla fiducia istituzionale, alla comunicazione del rischio sanitario, all’ordine pubblico e persino al cosiddetto razzismo “interno”.

Più esplicitamente, riteniamo di essere in presenza di reiterate violazioni di legge e di una rottura, sistematica e volontaria, del principio di leale collaborazione che sovrintende costituzionalmente al dialogo tra livelli istituzionali. Oltre che al richiamo a misure sproporzionate rispetto a quell’equilibrio costituzionale ripetutamente evocato dal Primo Ministro e prive di un’adeguata istruttoria scientifica.

Alla luce di quanto sin qui osservato, e pur comprendendo le difficoltà ad aprire un conflitto istituzionale esplicito in una fase come quella attuale, preghiamo comunque le SS.VV. di volere valutare un deciso e risolutivo intervento atto a limitare le azioni del Sindaco Cateno De Luca, che possa anche comprendere la rimozione dello stesso.

In allegato un’appendice contenente alcuni link e screenshot pertinenti alla pagina Facebook ufficiale “De Luca sindaco di Messina”, che potranno essere utili ai fini di una valutazione della comunicazione pubblica del Sindaco».

(2013)