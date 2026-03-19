Carta d’Identità Elettronica: come richiederla a Messina prima del 3 agosto

In vista della scadenza definitiva delle Carte d’Identità cartacee, fissata il 3 agosto 2026, il Comune di Messina ha disposto un piano operativo per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica. Questa procedura è in linea con le disposizioni dell’Unione Europea. Inoltre, il piano operativo del Comune di Messina serve anche a gestire in modo efficiente l’aumento del flusso previsto presso gli uffici comunali.

Carta d’Identità Elettronica: come richiederla a Messina

Alla Sede Centrale di Palazzo Zanca si potrà accedere al servizio tramite due canali:

su prenotazione: una quota di posti sarà riservata ai cittadini che abbiano fissato un appuntamento tramite il portale ministeriale “Agenda CIE” all’indirizzo https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/

una quota di posti sarà riservata ai cittadini che abbiano fissato un appuntamento tramite il portale ministeriale all’indirizzo https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ accesso diretto: compatibilmente con le prenotazioni esistenti, sarà possibile recarsi agli sportelli senza appuntamento, secondo l’ordine di arrivo.

Nelle sedi periferiche, per favorire il decentramento e garantire un servizio più vicino ai cittadini, non è prevista la prenotazione online. L’utenza potrà usufruire del servizio esclusivamente in modalità diretta, in base ai tempi di attesa del momento.

Data l’eccezionalità dell’affluenza, il Comune ha introdotto rigorosi criteri di sostenibilità quotidiana per la regolamentazione degli accessi, volti a garantire l’espletamento delle pratiche a chi è già in attesa.

Nelle sedi dotate di sistemi elimina-code, l’erogazione dei ticket numerati potrà essere sospesa con orario variabile. Questa decisione dipenderà strettamente dal numero di operatori effettivamente in servizio e dalla mole di prenotazioni già presenti in sala.

Ulteriori informazioni

Nelle sedi prive di numeratore elettronico, una volta raggiunto il volume massimo di pratiche gestibili entro l’orario di chiusura, i responsabili non accetteranno ulteriori utenti per consentire lo smaltimento prioritario delle persone già in coda.

Ogni misura organizzativa sarà stabilita di giorno in giorno dal Responsabile di Sede. Quest’ultimo valuterà la capacità operativa in base alle presenze del personale e al carico di lavoro accumulato.

La cittadinanza è invitata a verificare con urgenza la validità del proprio documento e a non attendere le settimane immediatamente precedenti la scadenza del 3 agosto per richiedere il rinnovo. Una gestione anticipata delle pratiche è fondamentale per assicurare un servizio ordinato e ridurre i tempi di attesa.

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