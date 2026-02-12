Carnevale in Nave: l’iniziativa di Caronte & Tourist per festeggiare sullo Stretto di Messina

Maschere, animazione e tanto divertimento per i più piccoli: domenica 15 febbraio, a partire dalle ore 10:00, la nave “Telepass” del Gruppo Caronte & Tourist ospiterà “Carnevale in Nave” sullo Stretto di Messina: una festa in maschera navigante dedicata ai bambini.

Carnevale in Nave: gli orari della festa sullo Stretto di Messina

Carnevale in Nave sullo Stretto di Messina è un evento del format Onde Sonore pensato per regalare momenti di gioia ai più piccoli, ma con un’importante finalità solidale: anche quest’anno l’intero incasso derivante dalla vendita dei biglietti pedonali (pari a 2,50 euro per adulti e bambini con più di dieci anni) sarà raddoppiato da Caronte & Tourist e devoluto all’Associazione Misericordia di Messina, che da anni si occupa di assistenza sanitaria e della cura delle persone più fragili.

L’intrattenimento a bordo sarà a cura di Mister Alex, che coinvolgerà grandi e piccini con giochi, musica, truccabimbi e animazione per tutta la giornata. Ai partecipanti sarà inoltre offerta una merenda a bordo.

La nave “Telepass” effettuerà corse ogni ora e venti minuti fino alle ore 17:20 da entrambi i porti dello Stretto:

Villa San Giovanni : 10:00 – 11:20 – 12:40 – 14:00 – 15:20 – 16:40;

: 10:00 – 11:20 – 12:40 – 14:00 – 15:20 – 16:40; Rada San Francesco (Messina): 10:40 – 12:00 – 13:20 – 14:40 – 16:00 – 17:20.

La festa sullo Stretto di Messina inizierà e terminerà al porto di Villa San Giovanni.

