Bullismo e microdelinquenza a piazza Cairoli. Pergolizzi: «Serve presidio interforze permanente»

Troppi episodi di bullismo e microdelinquenza a piazza Cairoli: il vicepresidente vicario del Consiglio Comunale, Nello Pergolizzi, chiede al Sindaco di Messina di convocare una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza Pubblica con l’obiettivo di istituire un presidio interforze permanente. L’obiettivo, scrive Pergolizzi, è: «Garantire ai cittadini il diritto alla sicurezza, il rispetto della legalità e delle norme della convivenza civile, a tutela dei giovani frequentatori dell’area, degli operatori commerciali e dei residenti».

La nota è stata inviata al sindaco di Messina, Federico Basile, e al Prefetto Cosima Di Stani (per conoscenza). Il consigliere comunale di maggioranza, nonché vicepresidente vicario, Nello Pergolizzi, chiede la convocazione di un tavolo del Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza Pubblica, per valutare l’istituzione di un presidio permanente delle forze dell’ordine a piazza Cairoli.

Quali sono le motivazioni della richiesta? «Trovandosi nel cuore del centro cittadino – scrive Pergolizzi –, piazza Cairoli è meta di innumerevoli ragazzi che utilizzano lo spazio pubblico quale punto di incontro al fine di socializzare con i propri coetanei». Lì e nelle zone limitrofe, aggiunge, «si verificano spesso pericolosi episodi di bullismo e microdelinquenza che possono comportare turbamenti dell’ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Residenti, commercianti e genitori invocano la presenza delle forze dell’ordine per garantire il rispetto della legalità e la vivibilità della Piazza».

Per queste ragioni, quindi, Nello Pergolizzi chiede la convocazione di una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza Pubblica.

