“Bellezze Storiche Messinesi”: cosa vedere nel weekend il 17 e il 18 maggio 2025

“Bellezze Storiche Messinesi” è l’iniziativa, giunta ormai alla sua terza edizione, che rappresenta un appuntamento da non perdere con la cultura. L’evento fa scoprire a cittadini e turisti monumenti, musei e luoghi simbolo del patrimonio storico e artistico a Messina. Per il secondo weekend di Bellezze Storiche Messinesi, che è iniziato lo scorso 10 maggio e durerà fino a domenica 25 maggio, c’è davvero l’imbarazzo della scelta su cosa visitare!

Bellezze Storiche Messinesi nel weekend: cosa visitare

Per sabato 17 e domenica 18, ecco cosa si potrà visitare in maniera gratuita:

Chiesa di Maria SS Annunziata Catalani dalle ore 9:30 alle 16:00;

dalle ore 9:30 alle 16:00; Palazzo Monte di Pietà dalle 10:00 alle 22:00;

dalle 10:00 alle 22:00; Solo sabato, Orto Botanico “Pietro Castelli” Università di Messina dalle 8:30 alle 12:30.

Da non perdere, solo per sabato 17, “Una giornata al Borgo Massa San Nicola (Testimonianze degli ultimi abitanti)” dalle 10:00 alle 18:00 (è possibile restare per condividere il pranzo con un’offerta libera).

Per quanto riguarda i siti a pagamento ( 3 euro), sabato 17 e domenica 18 maggi si potrà visitare:

Tempo di Cristo Re di mattina alle ore 11:00, il pomeriggio alle 17:00. Domenica 18 maggio alle ore 18:30 ci sarà un tour serale;

di mattina alle ore 11:00, il pomeriggio alle 17:00. Domenica 18 maggio alle ore 18:30 ci sarà un tour serale; Forte Cavalli agli orari: 9:30, 10:30, 11:30;

agli orari: 9:30, 10:30, 11:30; Chiesa S. Giovanni di Malta e Museo del Tesoro di S. Placido dalle 10:00 alle 12:00 (la visita durerà 30 minuti);

dalle 10:00 alle 12:00 (la visita durerà 30 minuti); Galleria d’arte moderna e contemporanea Lucio Barbera dalle 9:00 alle 13:00 (la visita durerà un’ora);

dalle 9:00 alle 13:00 (la visita durerà un’ora); Domenica 18 si potrà visitare il Museo Etnoantropologico “I ferri du misteri” Castanea delle Furie alle ore 10:00 – 13:00 e 16:00 – 19. La visita durerà un’ora.

alle ore 10:00 – 13:00 e 16:00 – 19. La visita durerà un’ora. Solo sabato 17 visita al Museo dei Pupi Rosario Gargano dalle 9:30 alle 13:00 (la visita durerà un’ora).

dalle 9:30 alle 13:00 (la visita durerà un’ora). Sabato 17 e domenica 18 si potranno visitare i Ruderi del Convento di Santa Maria di Gesù Superiore tomba di Antonello agli orari: 9:30, 10:30, 11:30. La visita durerà un’ora.

Per i percorsi guidati si ricorda quello di sabato 17 maggio – Per corso ebraico “Sulle tracce degli ebrei a Messina). Il percorso comprende la parte esterna del Tribunale, Università, Istituto Tecnico Jaci, Palazzo Penso. Sarà a cura della professoressa Linda Iapichino. Si parte alle 17:30 e si rientra alle 19:30.

