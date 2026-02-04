Avviso Pubblico YoungME per i giovani: al via le domande di partecipazione

Non solo orientamento e ascolto, ma risorse concrete per restare, crescere e investire a Messina. Al via oggi le domande di partecipazione al progetto “YoungME”. Il progetto è finanziato nell’ambito del Programma Nazionale “Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027”. Con una dotazione complessiva pari a € 2.398.800,00, il bando prevede l’attivazione di 148 borse lavoro e il finanziamento di almeno 40 nuove imprese giovanili, rafforzando il legame tra formazione, occupazione e sviluppo del tessuto produttivo locale.

Avviso Pubblico YoungMe: un’idea di città

Il Sindaco di Messina Federico Basile ha spiegato che YoungME non è un’iniziativa isolata, ma il naturale consolidamento di una visione amministrativa chiara e coerente, costruita nel tempo. «Questo bando, insieme agli altri avvisi pubblicati nelle ultime settimane, si inserisce in una strategia organica di rilancio che trova nella programmazione strategica l’unico strumento capace di garantire investimenti certi e prospettive solide per la città. L’intervento presentato oggi è il risultato di un percorso di ascolto reale e partecipato, pensato per rispondere in modo puntuale alle ambizioni e alle esigenze dei giovani del territorio» – ha dichiarato.

L’Assessora Liana Cannata ha sottolineato come YoungME rappresenti molto più di un bando: «oggi non siamo qui solo per presentare un avviso pubblico, ma per raccontare un’idea di città. Spesso si tende a considerare le Politiche Giovanili e le Pari Opportunità come compartimenti separati della burocrazia. Per me, invece, sono i due polmoni di un unico organismo: il futuro di Messina. Unire queste deleghe nel progetto YoungME non è stata una scelta amministrativa, ma un atto di visione strategica. Abbiamo deciso di smettere di guardare ai giovani come a una ‘categoria da assistere’ e di riconoscerli per ciò che sono: l’energia più potente di cui questa città dispone. Questa è la nostra politica a impatto generazionale: creare un terreno in cui il talento non sia un’eccezione, ma un diritto garantito».

Non esiste parità senza opportunità

Sul piano dei contenuti, l’Assessora ha rimarcato il valore politico dell’Inclusione Attiva: «con YoungME abbiamo lavorato per abbattere le barriere burocratiche e consentire a ogni ragazza e a ogni ragazzo, dai 18 ai 36 anni, di sentirsi parte di un progetto comune. Non può esistere parità senza opportunità: per questo abbiamo introdotto premialità concrete per i giovani con disabilità, riconoscendo nella diversità una risorsa di innovazione sociale, e abbiamo previsto il bonus ‘Rientro dei Cervelli’, un messaggio chiaro a chi è dovuto andare via: Messina è pronta a riabbracciarvi e a investire sul vostro ritorno».

Un percorso di crescita umana e professionale

Il Direttore Generale Salvo Puccio ha posto l’accento sulla solidità tecnica e amministrativa necessaria per governare i complessi meccanismi del PN Metro Plus. Ha evidenziato come il rigore nella gestione sia condizione imprescindibile per trasformare una visione strategica nazionale in un’opportunità concreta per il territorio.

Inoltre, ha affermato come l’efficienza della spesa deve tradursi in valore sociale, spiegando che l’innovativo modello di job shadowing adottato non costituisce un semplice sussidio, ma un vero ponte verso la stabilità occupazionale. Il progetto prevede infatti nove mesi di finanziamento pubblico, seguiti da un’estensione obbligatoria di tre mesi a carico delle imprese ospitanti, assicurando un impatto reale e duraturo sull’occupazione giovanile e sulla crescita del sistema produttivo messinese.

La Presidente di Messina Social City Valeria Asquini, ha sottolineato il ruolo dell’Azienda Speciale quale braccio operativo dell’Amministrazione, capace di tradurre le esigenze politiche e sociali in azioni concrete. In costante sinergia con gli Assessorati, Messina Social City analizza e sviluppa interventi su misura per i cittadini, con una particolare attenzione alle nuove generazioni. «Accompagnare i giovani nella costruzione del proprio futuro a Messina è la vera missione della nostra azione quotidiana» – ha dichiarato la Presidente. La Asquini ha anche sottolineato l’obiettivo di garantire un percorso di crescita umana e professionale che non si esaurisca nel sostegno economico, ma favorisca l’autoimprenditorialità e un matching di qualità tra giovani e imprese.

YoungMe: quando e come fare la domanda

L’intera procedura si svolgerà esclusivamente in modalità digitale attraverso la piattaforma dedicata:

per i giovani beneficiari : le domande potranno essere presentate dalle ore 09.00 del 4 febbraio 2026 fino alle ore 18.00 del 6 marzo 2026 tramite la piattaforma https://selezioni.messinasocialcity.it, con accesso tramite SPID o CIE;

: le domande potranno essere presentate tramite la piattaforma https://selezioni.messinasocialcity.it, con accesso tramite SPID o CIE; per i soggetti ospitanti (aziende ed enti): le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate nello stesso arco temporale (4 febbraio – 6 marzo 2026) attraverso la medesima piattaforma, previa registrazione con SPID. È previsto un contributo pari a € 100,00 mensili per i primi nove mesi a copertura degli oneri assicurativi e amministrativi.

