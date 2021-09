Autostrada A20, svincolo di San Filippo chiuso in uscita: date e orari

Dal 27 al 29 settembre lo svincolo di San Filippo sarà chiuso in uscita dall’autostrada A20 sia per chi proviene da Catania sia per chi arriva da Palermo. La chiusura è stata disposta per consentire lo svolgimento di lavori all’impianto di pubblica illuminazione. A comunicarlo è il Servizio di Politiche Energetiche del Comune di Messina. Vediamo, nel dettaglio, quali sono gli interventi programmati e gli orari delle attività.

I primi interventi si sono svolti tra il 21 e il 23 settembre e hanno riguardato le rampe di entrata dello Svincolo di San Filippo all’autostrada A20 Messina-Palermo. La prossima settimana, dal 27 al 29 settembre, si procederà invece con la manutenzione straordinaria e il relamping degli impianti di pubblica illuminazione delle rampe in uscita.

Di conseguenza, le piste di uscita dall’autostrada A20 Messina-Palermo, da entrambe le provenienze (sia da Catania che da Palermo) in quei giorni resteranno chiuse dalle ore 9.30 alle ore 19.00. Nell’occasione saranno effettuati paralleli interventi di manutenzione di altre parti del corpo stradale delle stesse piste.

