Autostrada A20, svincolo di San Filippo chiuso in ingresso: date e orari

È ufficiale: a causa di interventi sulle rampe in ingresso all’autostrada A20 Messina-Palermo, lo svincolo di San Filippo sarà chiuso (in ingresso), sia in direzione Catania che verso Palermo, dal 21 al 23 settembre, in determinate fasce orarie. La misura è stata disposta per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione e straordinaria e relamping degli impianti di pubblica illuminazione.

Dopo il primo annuncio, e il successivo rinvio, a seguito della riunione del Comitato Operativo di Viabilità tenutasi lo scorso 13 settembre, gli interventi previsti inizialmente per venerdì 10 settembre sono stati riprogrammati per la prossima settimana. Da martedì 21 a giovedì 23 settembre, dalle 9.00 alle 18.30 le piste di accesso dello Svincolo di San Filippo all’autostrada A20 Messina-Palermo resteranno chiuse in entrambe direzioni (verso Catania e verso Palermo).

In particolare, come si anticipava, gli interventi previsti riguardano la manutenzione straordinaria e il relamping degli impianti di pubblica illuminazione delle rampe in ingresso all’autostrada A20 direzione Palermo e Catania dello svincolo San Filippo. Nell’occasione saranno effettuati paralleli interventi di manutenzione di altre parti del corpo stradale delle stesse piste.

