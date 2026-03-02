Autism Friendly Screening: all’Apollo di Messina torna il cineforum inclusivo

Riparte Autism Friendly Screening a Messina, l’iniziativa che rende il cinema un luogo accogliente e accessibile anche per chi è particolarmente sensibile alle stimolazioni esterne. Le luci non vengono spente completamente ma rimangono soffuse. I suoni sono leggermente più bassi e ovattati e agli spettatori viene lasciata la possibilità di muoversi liberamente in sala.

Tutto questo rappresenta una condizione ideale per chi presenta disturbi dello spettro autistico. Non solo: è ideale anche per famiglie con bambini e per chiunque è sensibile al tema e desidera vivere un momento di condivisione durante la proiezione. L’ingresso all’iniziativa Autism Friendly Screening a Messina è gratuito.

Di seguito il programma delle proiezioni cinematografiche, che sono previste al Cinema Apollo. Il cinema è aperto a tutti i ragazzi e ai loro familiari, nessuno escluso. L’orario può apparire inusuale, ma è concordato con le Associazioni delle famiglie dei ragazzi autistici e rispetta il loro punto di vista.

