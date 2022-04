Attacco hacker all’ASP di Messina, l’Azienda: «Tecnici in azione, salvati tutti i dati»

L’ASP di Messina ha appena subito un attacco hacker che sta causando non pochi problemi al sistema informatico. L’Azienda fa sapere che i tecnici sono già al lavoro per risolvere la situazione, e che tutti i dati sono stati salvati e messi in sicurezza.

Brutta mattinata all’Azienda Sanitaria Provinciale, a causa di un attacco hacker al sistema informatico. A comunicarlo è l’ASP stessa che, però, rassicura i cittadini: «L’Asp di Messina comunica che il sistema informatico dell’azienda è stato attaccato da hacker e questo potrebbe causare problemi sia per i servizi interni che per servizi verso esterni. I tecnici si sono messi subito a lavoro per risolvere la questione, che tuttavia potrebbe protrarsi per alcuni giorni. L’Asp si scusa per eventuali disagi con i cittadini e assicura che quando il sistema verrà ripristinato ne sarà data immediatamente comunicazione».

