Assunzioni al Comune di Messina: l’elenco degli ammessi alla selezione di tre dirigenti

Chiusi i bandi per le assunzioni di tre dirigenti, in ambito amministrativo, tecnico ed economico-finanziario, al Comune di Messina. Palazzo Zanca ha reso pubblici gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi nei diversi profili e annunciato la data dei colloqui: si svolgeranno giovedì 29 dicembre.

No, non si tratta delle 600 assunzioni annunciate dalla Giunta Basile; per quelle i bandi dovrebbero essere pubblicati a fine anno. Oggi si fa riferimento, invece, agli avvisi pubblici lanciati dal Comune di Messina lo scorso novembre 2022 per l’assunzione a tempo determinato di tre figure dirigenziali, in ambito amministrativo, tecnico ed economico-finanziario. Nelle scorse ore, infatti, Palazzo Zanca ha pubblicato l’elenco degli ammessi e dei non ammessi al colloquio per coprire le tre posizioni richieste.

Di seguito, gli elenchi degli ammessi e dei non ammessi per ciascuna categoria:

Per i tre profili era richiesta la laurea nel settore di riferimento, e una certa esperienza. I candidati ammessi dovranno presentarsi per il colloquio dalle ore 15.00 presso la Sala Caponnetto di Palazzo Zanca, portando con sé un documento di riconoscimento in corso di validità. Per quel che riguarda, invece, le 600 assunzioni annunciate dalla Giunta Basile, i bandi dovrebbero essere online sul sito del Comune di Messina sabato 31 dicembre 2022.

