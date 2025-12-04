“Asp in Comune”: a Messina l’iniziativa che avvicina i servizi sanitari alle persone

Presentata questa mattina a Palazzo Geraci l’inizia “ASP in Comune”. Si tratta di un’iniziativa dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, insieme con l’Amministrazione Comunale, che istituisce sportelli di prossimità presso gli uffici comunali. Così, i cittadini potranno accedere agevolmente ai principali servizi sanitari, riducendo tempo e complessità di presentazione delle istanze.

“Asp in Comune”: di cosa si tratta

Il direttore del distretto sanitario di Messina Enzo Picciolo ha proposto l’iniziativa e ne ha spiegate le caratteristiche: «l’obiettivo è di soddisfare l’esigenza dell’utenza. Il distretto di Messina è il capofila del progetto. Il logo rappresenta una mano a testimonianza della presa in carico del cittadino».

Presso gli sportelli “ASP in Comune” saranno disponibili informazioni, assistenza e gestioni pratiche per l’anagrafe assistiti, l’esenzione per patologia, l’esenzione per reddito, le richieste e autorizzazioni per ausili, presidi e protesi, le attestazioni sanitarie, la riemissione della tessera sanitaria, la presentazione di istanze e richieste con supporto alla compilazione.

A carico dell’Asp saranno:

la formazione del personale e dell’ente locale;

software aziendale;

connessione alle banche dati.

A carico dei Comuni, invece, saranno:

risorse umane

hardware – PC e periferiche;

locali dotati di connettività e punti rete.

Con ASP in Comune a Messina il cittadino beneficerà di equità nell’accesso ai servizi sanitari, tempi ridotti di presentazione istanze, supporto ai servizi digitali e orientamento alla compilazione.

I servizi previsti

L’iniziativa, inoltre prevede dei servizi immediati e altri differiti.

Tra i servizi immediati:

scelta e revoca del MMG e del PLS;

richiesta mantenimento del PLS fino al sedicesimo anno di età;

richiesta di assistenza temporanea per motivi di studio, lavoro o malattia;

assistenza ai cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno;

verifica diritto dell’esenzione reddito;

informazioni su scadenze e validità dell’esenzione reddito;

rilascio attestazioni sanitarie riferite ai servizi distrettuali;

rilascio e rinnovo dell’attestato esenzione reddito;

richieste remissione Tessera Sanitaria per mancato recapito, furto, smarrimento o deterioramento.

Tra i servizi differiti, invece:

rilascio certificato di esenzione patologia;

duplicati certificati di esenzione per patologia;

autorizzazione forniture di assistenza protesica e integrativa;

autorizzazione prodotti dietetici;

prima autorizzazione ausili, presidi e rinnovi.

Asp in Comune Messina: prendersi cura

La Direzione Strategica dell’Asp di Messina ha aggiunto: «con ‘ASP in Comune’ portiamo i servizi sanitari più vicino alle persone. È un passo concreto per ridurre gli adempimenti e inoltre favorire l’equità di accesso e accompagnare i cittadini, soprattutto i più fragili, nell’uso dei servizi digitali. La collaborazione con il Comune di Messina rafforza la rete territoriale e rende più semplice fare ciò che è essenziale: prendersi cura della salute. La convenzione definisce processi chiari, responsabilità e strumenti operativi condivisi. Garantiamo interoperabilità dei sistemi, sicurezza dei dati e un percorso amministrativo semplificato. L’obiettivo è di ridurre code e tempi di lavorazione, con sportelli capaci di gestire in modo immediato le pratiche quando possibile».

Anche il Direttore Amministrativo Giancarlo Niutta ha affermato: «la volontà dell’Azienda è di interloquire con le entità locali. I Comuni devono essere il nostro partner privilegiato per l’avviamento di politiche sanitarie sul territorio. Per questo motivo, ringrazio il sindaco di Messina. L’amministrazione verrà affiancata al personale dell’Asp Messina che sarà disponibile a dare il supporto necessario. Non vogliamo che lo sportello diventi una struttura vuota. Vogliamo dare un aspetto più confortevole all’offerta di salute».

Asp in Comune sarà esteso ad altri Comuni. Infatti, i lavori sono già avviati con i Comuni di Mandanici, Villafranca e Fiumedinisi.

