L’Appennino Bike Tour 2021 è in arrivo a Messina

La quarta edizione dell’Appennino Bike Tour 2021 – la pedalata più ecologica del Paese – arriva a Messina, per la prima tappa in Sicilia. Il progetto – partito lo scorso 16 luglio da Altare, in provincia di Savona – è promosso da Legambiente e Vivi Appennino.

Il programma prevede duemilaseicento chilometri per quattordici regioni, 26 parchi e aree protette e più di trecento comuni in 44 tappe. Domani – giovedì 5 agosto – il team di ciclisti sbarcherà a Messina, con destinazione Monforte San Giorgio.

Da Messina a Monforte San Giorgio

Messina sarà la 37esima tappa dell’Appennino Bike Tour 2021, un’occasione per parlare e promuovere la mobilità sostenibile. Da Messina il team di ciclisti pedalerà per 51.71 km, fino ad arrivare a Monforte San Giorgio, con orario d’arrivo previsto verso le 18:00. Ad accogliere la ciclovia il Sindaco di Monforte e la Sottosegretaria Barbara Floridia.

In Sicilia saranno 7 i comuni coinvolti:

Monforte San Giorgio,

Antillo,

Montalbano Elicona,

Bronte,

Capizzi,

Petralia Sottana,

Alia.

L’obiettivo è di promuovere il turismo sostenibile come una grande occasione di ripartenza per le aree interne, luoghi spesso sottovalutati ma pronti a offrire moltissimo ai loro visitatori.

