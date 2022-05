AMAM Messina, sportelli chiusi al pubblico nel pomeriggio di mercoledì 18 maggio

A comunicarlo è AMAM: nel pomeriggio di domani, mercoledì 18 maggio, gli sportelli dell’Azienda saranno chiusi al pubblico per l’aggiornamento del sistema informativo. Per chi avesse necessità, in ogni caso, sarà possibile utilizzare lo sportello online. Vediamo i link di riferimento.

Domani pomeriggio, mercoledì 18 maggio, l’Azienda Meridionale Acque Messina provvederà ad un aggiornamento del sistema informatico. Di conseguenza, gli sportelli AMAM di riferimento per il pubblico saranno chiusi. Resteranno comunque attive le funzionalità di sportello telematico cui si può accedere tramite il portare della Partecipata comunale, a questo link, oppure consultando il sito di AMAM alla sezione dedicata agli utenti.

