Ai Quattro calici di Messina Alessandra Strazzeri e Paolo Romeo insieme per una cena terra e mare

Una cena, due chef, Quattro Calici. Alessandra Strazzeri ha aperto le porte della sua cucina per accogliere Paolo Romeo e dar vita, insieme, ad un evento davvero speciale. La padrona di casa, ieri sera, ci ha dato il benvenuto nel ristorante, situato nel cuore di Messina, con il suo sorriso contagioso, entusiasta di proporre agli ospiti che hanno scelto di partecipare alla cena (andata subito sold out) un nuovo percorso gastronomico che ha conquistato tutti.

Unendo materie prime di altissima qualità e l’inimitabile creatività che li contraddistingue, la chef Alessandra Strazzeri e lo chef Paolo Romeo, Presidente dell’Associazione provinciale Cuochi e Pasticceri di Messina, hanno dato vita ad un menù degustazione di terra e mare. Un piacevole dondolare tra due mondi diversi i cui confini, però, si sono intrecciati per creare abbinamenti mai banali ma sempre accattivanti.

Una volta preso posto ai tavoli, ha avuto inizio la passerella di sapori. Ad aprire il food show ci hanno pensato gli entrée a base di sushi e salmone. A seguire due dei piatti più amati e famosi degli chef: l’iconico uovo croccante di Paolo Romeo, una coccola per il palato che lo chef ama regalare ai suoi ospiti, e la tartare di fassona con gambero rosso e alga wakame di Alessandra Strazzeri, un’esplosione di sapori che non ti aspetti.

Le successive proposte hanno rappresentato i manifesti culinari dei due chef. Paolo Romeo con il suo risotto con carpaccio di ricciola, mascarpone, salsa di lamponi, erba cipollina e zeste di limone: un piatto colorato, elegante proprio come la sua cucina. Alessandra Strazzeri con i fusilloni con ragù di coniglio e ricci di mare: un piatto che incuriosisce, il cui gusto è a dir poco sorprendente. Un plus, in questo caso, è stata la scelta di Metodo Massi che utilizza un processo in grado di non stressare la pasta dal punto di vista termico e pressorio, assicurando l’altissima qualità del prodotto.

Prima del gran finale con la fresca e gustosa mousse al mandarino, il tris di triglia ha rappresentato la conclusione perfetta del percorso salato.

Il Menù della cena a 4 mani

Entrée degli chef

Sushi con salmone, gambero e tartufo nero

Salmone marinato a secco e formaggio aromatizzato all’erba cipollina

Antipasti

Tartare di fassona con gambero rosso, alga wakame (A.S)

Uovo croccante con verdura selvatica e spuma di maiorchino (P.R)

Primi

Risotto con carpaccio di ricciola, mascarpone, salsa di lamponi, erba cipollina e zeste di limone (P.R)

Fusilloni Metodo Massi con ragù di coniglio e ricci di mare (A.S)

Secondi

Tris di triglia (P.R)

Dessert

Mousse al mandarino (A. S.)

Ad accompagnare ogni portata del menù, esaltandone i sapori a volte per concordanza a volte per contrapposizione, ci hanno pensato i vini di Catalano Viticoltori, una famiglia del vino siciliano che coltiva vigneti da 3 generazioni e produce vini di altissima qualità tra Gela e Butera. Immancabile l’acqua Fontalba.

Con la cena a quattro mani insieme a Paolo Romeo, Alessandra Strazzeri ha scritto una nuova pagina nel libro che racconta l’avventura iniziata nel 2022, insieme al marito Francesco: aprire un ristorante tutto suo, nel cuore di Messina.

(2)