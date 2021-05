AMAM, nuova sospensione della distribuzione idrica in alcune zone di Messina

Ancora disagi nella distribuzione di acqua per la zona Sud di Messina, a causa di un guasto all’impianto di sollevamento al servizio del serbatoio zonale di San Filippo Casalotto. Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 20 maggio, i tecnici di AMAM dovranno intervenire con urgenza per effettuare la riparazione. I lavori dovrebbero durare circa tre ore. Ecco le zone interessate.

Dopo la sospensione nella distribuzione idrica di ieri, mercoledì 19 maggio, una porzione della zona Sud di Messina resterà senz’acqua per qualche ora. Il motivo? Un guasto all’impianto di sollevamento al servizio del serbatoio zonale di San Filippo Casalotto, che, spiegano dall’Azienda Meridionale Acque di Messina, costringerà questa mattina i tecnici di AMAM a intervenire per circa tre ore nella camera di manovra del sistema di pompaggio e dunque a interrompere l’erogazione idrica per il tempo necessario alla riparazione.

I lavori inizieranno alle 11.00 di oggi e sarà necessario sospendere il flusso d’acqua in rete negli abitati di San Filippo Casalotto, Contrada Baglio, San Giovannello e San Filippo Inferiore. A riparazione conclusa, l’erogazione verrà ripristinata regolarmente.

In caso di eventuali situazioni che richiedano particolare attenzione o interventi a supporto per approvvigionamento idrico in via straordinaria, è possibile contattare i numeri di emergenza di AMAM.

