AMAM. Sospensione temporanea dell’acqua a Messina: le zone interessate

Oggi, mercoledì 19 maggio, ci sarà una sospensione temporanea dell’acqua nella zona sud di Messina, nello specifico l’acqua non arriverà nelle zone che vanno da Santa Margherita a Giampilieri Marina.

A comunicare la sospensione dell’acqua nella zona sud di Messina è l’AMAM. I tecnici, infatti, sono impegnati in un intervento urgente sulla condotta che serve la porzione sud della città. I tecnici saranno a lavoro per alcune ore della giornata e l’acqua tornerà una volta conclusa la riparazione dell’importante arteria idrica.

«I nostri tecnici – ha detto la presidente di AMAM, Loredana Bonasera – come sempre, faranno di tutto per contenere al massimo i tempi di ripristino dell’efficienza della tubazione, per evitare il protrarsi degli inevitabili disagi».

Ogni eventuale particolare esigenza di approvvigionamento potrà essere segnalata ai recapiti consueti di AMAM e al numero sempre attivo per le emergenze:

090 3687722

Gli altri interventi dei tecnici dell’AMAM

Intanto proseguono i lavori di completamento alla condotta fognaria in via del Santo. Fino a sabato 22 sono state prorogate, infatti, le limitazioni viarie, nei seguenti orari:

dalle 21:30 alle 05:30.

In questa fascia sarà vietato il transito veicolare per semicarreggiata e disposto il senso unico alternato di circolazione in via del Santo, per un tratto di 30 in corrispondenza del numero civico 90; istituito inoltre il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia.

(169)