Messina, prorogati i lavori AMAM in via del Santo: le limitazioni viarie

A comunicarlo è il Comune di Messina: i lavori AMAM in corso in via del Santo sono stati prorogati fino a sabato 22 maggio. Si tratta di interventi urgenti di manutenzione alla condotta fognaria della zona. Estese fino al weekend anche le modifiche disposte alla normale viabilità.

Dovevano concludersi il 16 maggio, ma si protrarranno ancora per qualche giorno i lavori dell’Azienda Meridionale Acque di Messina in via del Santo, nei pressi dello svincolo di Gazzi. Gli interventi si svolgeranno in orario notturno, con l’obiettivo di limitare i disagi alla cittadinanza.

Nello specifico, sino a sabato 22 maggio, dalle ore 21.30 alle ore 5.30 vigeranno le seguenti modifiche alla viabilità:

sarà vietato il transito veicolare per semicarreggiata e disposto il senso unico alternato di circolazione in via del Santo, per un tratto di 30 in corrispondenza del numero civico 90;

di circolazione in via del Santo, per un tratto di 30 in corrispondenza del numero civico 90; sarà istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h in entrambi i sensi di marcia.

Proprio l’avvio di questi lavori, in concomitanza con la chiusura parziale dello svincolo di Gazzi, aveva causato non pochi malumori nei cittadini che quotidianamente passano da via del Santo, e un botta e risposta abbastanza acceso tra il Comune di Messina ed il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS).

