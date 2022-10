Acqua a Messina, l’AMAM presenta 7 progetti per oltre 54 milioni di euro: i dettagli

L’AMAM presenta 7 progetti per l’ottenimento di finanziamenti per un totale di oltre 54 milioni di euro: l’obiettivo è il miglioramento del servizio idrico a Messina. Dalle condotte di captazione, al potenziamento dei serbatoi di approvvigionamento zonale, al completamento dei sistemi innovativi di monitoraggio dei flussi dell’acqua, per intercettare le perdite, vediamo in cosa consistono i progetti presentati.

A commentare, la presidente Loredana Bonasera e il direttore generale facente funzioni, Salvo Puccio: «La nuova sfida – spiegano – mira all’efficientamento del sistema di captazione e approvvigionamento, con progetti mirati sulle condotte principali, i serbatoi zonali, i sistemi innovativi di monitoraggio dei flussi dell’acqua, per intercettare le perdite anche nelle reti di distribuzione cittadina, a tutto vantaggio della maggiore fruibilità dell’acqua in rete in tutta la città».

La richiesta è a valere sui fondi extra bilancio destinati dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) “Acqua bene comune”, curato dall’Agenzia di Coesione Territoriale, per essere gestito da AMAM, al servizio della comunità locale.

I progetti di AMAM per l’acqua a Messina

Di seguito, i dettagli dei progetti presentati dall’AMAM per richiedere i finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio idrico a Messina:

Lavori di Sostituzione della condotta dell ‘acquedotto Fiumefreddo in C/da Bagni del Villaggio Santa Margherita di Messina – 1.159.000,00 euro;

in C/da Bagni del Villaggio Santa Margherita di Messina – 1.159.000,00 euro; Lavori di efficientamento dei serbatoi idrici Sud del Comune di Messina: Mangialupi, Santo, Gonzaga e Noviziato – 3.656.117,68 euro;

– 3.656.117,68 euro; Lavori di efficientamento dei serbatoi idrici Nord del Comune di Messina: Trapani, San Licandro, Torre Vittoria e Ciccolo – 3.100.000,00 euro;

Lavori di adeguamento e ripristino del serbatoio acquedotto Montesanto I (completamento) – 10.500.000,00 euro;

I (completamento) – 10.500.000,00 euro; Razionalizzazione ed ottimizzazione complesso di emungimento “ Bufardo Torrerossa ” – 1.366.892,00 euro;

” – 1.366.892,00 euro; Completamento distrettualizzazione reti e smart metering, rifacimento tratti vetusti distribuzione villaggi – 16.000.000,00 euro;

– 16.000.000,00 euro; collegamento esterno tra i serbatoi cittadini Montesanto-Tremonti-Torre Faro del Comune di Messina –18.800.000,00 euro.

Il totale è di 54.582.009,68 euro.

