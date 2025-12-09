A Messina torna il Cineclub dei Piccoli: dal 12 al 14 dicembre appuntamento al cinema Lux

Sta per tornare “Il Cineclub dei Piccoli” a Messina, la sesta edizione del festival cinematografico dedicato ai più giovani e alle famiglie. L’evento è in programma al Cinema Lux da venerdì 12 a domenica 14 dicembre. Si tratta di tre giornate ricche di proiezioni, animazione, laboratori e grandi classici del cinema. Inoltre, l’ingresso è gratuito per la maggior parte degli eventi.

L’apertura è fissata per venerdì 12 dicembre alle 16.30 con l’Area Teens 10+, che ospiterà la proiezione dei cortometraggi internazionali in concorso TEENS CLUB, con la partecipazione della giuria composta dagli studenti degli istituti “I.C. Pajno – Gravitelli” e “I.C. San Francesco di Paola” di Messina. A completare l’esperienza, un’esposizione di macchine ottiche a cura della Cineteca dello Stretto.

Il programma dell’evento

La mattina di sabato 13 dicembre, a partire dalle 10.30, sarà dedicata all’Area School, con la proiezione dei cortometraggi realizzati nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola 2024/2025. Quest’ultimo è il frutto del lavoro di numerosi istituti scolastici di Messina, Milazzo, Alì Terme, Barcellona Pozzo di Gotto e Palermo.

Nel pomeriggio, alle 16.30, spazio all’Area Kids 6+ con i corti nazionali del concorso KIDS Club, spettacolo di magia con Mister Alex, l’Associazione Solletico e la presenza speciale di Super Mario.

La giornata conclusiva, domenica 14 dicembre, si aprirà alle 10.30 con l’Area Family 3+: in Largo Seggiola arriverà il Grinch per foto e animazione, seguito dallo spettacolo di bolle di sapone in sala a cura di Mister Alex e dalla proiezione in anteprima cittadina di “ONE, TWO, TREE”. Si tratta di una selezione di cortometraggi animati per i più piccoli in collaborazione con la Cineteca di Bologna.

Gran finale alle 16.30 con la proiezione evento di “Mamma ho perso l’aereo”, presentato nel prestigioso restauro in 4K in occasione del 35° anniversario del celebre film natalizio.

Cineclub dei Piccoli Messina: educazione e amore

Francesco Torre cura la direzione scientifica del progetto. Torre è un operatore di educazione visiva con qualifica ministeriale e ideatore del progetto. Da anni promuove percorsi di alfabetizzazione all’immagine dedicati alle nuove generazioni.

L’ingresso è gratuito per tutti gli eventi. L’unica eccezione è per la proiezione conclusiva di “Mamma ho perso l’aereo”, per la quale è possibile richiedere informazioni sui biglietti presso il Cinema Lux.

Con la sua sesta edizione, Il Cineclub dei Piccoli si conferma un appuntamento culturale di riferimento per la città di Messina. È capace di unire cinema, scuola, territorio e famiglie, promuovendo l’educazione all’immagine e l’amore per il grande schermo sin dalla più tenera età.

Il Cineclub dei Piccoli è un progetto realizzato da Arknoah con il sostegno di:

Ministero della Cultura,

Ministero dell’istruzione e del Merito,

Cips – Cinema e Immagini per la Scuola e Regione Sicilia,

Ass. Beni Culturali, in collaborazione con IFFS – International Federation of Film Societies, Cineforum Orione, I.C. “G. Catalfamo”,

con il patrocinio di Comune di Messina, FICC – Federazione Italiana dei Circoli del Cinema e Centro Regionale FICC Sicilia.

In collaborazione con Cinema Lux,

Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia,

Cineteca di Bologna, Cineteca dello Stretto,

Mister Alex, Priscilla, Solletico e tutte le scuole coinvolte nel progetto e nel programma di attività.

