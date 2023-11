A Messina c’è aria di Natale: arrivano gli alberi e le prime decorazioni

Forse non è ancora tempo di iniziare a cantare Jingle Bells, ma a Messina iniziano i preparativi per il Natale 2023: dai grandi alberi che illumineranno le piazze alle luminarie e decorazioni che coloreranno le vie del centro, la città dello Stretto si veste a festa.

Lavori in corso quindi a Messina per costruire il Natale 2023. Si comincia, come sempre, da piazza Cairoli dove per qualche giorno la base dell’albero di Natale è rimasta a terra in attesa, mentre tutto attorno si iniziavano a montare le prime piante decorative: alberelli con la base bianca e le tipiche bacche rosse. Da ieri, 21 novembre, l’albero è stato montato e ora attende di essere decorato e illuminato.

Ma il Natale non è arrivato solo a piazza Cairoli. Oltre che dalle vetrine dei negozi, l’aria delle feste ha iniziato a fare capolino anche a piazza Unione Europea dove, ai piedi del Municipio, è comparso un grande albero di Natale e sono in corso i lavori per posizionare tutte le altre decorazioni. Luminarie pronte a essere accese, grandi campane e fiocchi, anche sopra le strade del centro città, da via Garibaldi a via I settembre. Non mancheranno, poi, i tipici mercatini natalizi.

Nelle scorse settimane, infatti, il Comune di Messina aveva aperto un avviso pubblico per individuare sponsor tecnici che potessero occuparsi dell’installazione delle decorazioni natalizie. Ricordiamo, infine, l’avviso lanciato dall’ATM dal titolo “Colora il tuo Natale” finalizzato a decorare i bus e i tram che girano per Messina. Insomma, il Natale quest’anno sembra giocare d’anticipo e si prepara ad invadere la città.

