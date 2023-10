“Colora il tuo Natale”: al via il contest per “vestire a festa” i bus di ATM Messina

Un contest per “vestire a festa” i bus e i tram dell’ATM: questa l’iniziativa che l’Azienda Trasporti di Messina ha lanciato in vista del Natale 2023. Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di età.

Nonostante le temperature ancora estive, ottobre è ormai inoltrato ed è tempo di iniziare a pensare alle prossime festività natalizie. Lo sa bene l’ATM Spa che, per il Natale 2023 ha deciso di coinvolgere i cittadini con un concorso a tema, dal titolo “Colora il tuo Natale, il bus che vorresti” finalizzato alla creazione di decorazioni natalizie per i bus e i tram dell’Azienda per tutto il periodo delle feste.

«L’Atm Spa – commenta il presidente Giuseppe Campagna – è patrimonio di questa città ed è per questo che per il Natale 2023 abbiamo voluto coinvolgere i cittadini. Potrà partecipare chiunque lo vorrà. Unici requisiti richiesti: amare Messina e il Natale».

Natale 2023: come partecipare al contest dell’ATM

Per partecipare al contest natalizio lanciato dall’ATM Spa di Messina basterà dare libero spazio alla fantasia e inviare all’indirizzo e-mail natale@atmmessinaspa.it un file PDF o Jpeg con un’immagine rettangolare in verticale e un’immagine rettangolare in orizzontale. La scadenza per la presentazione delle immagini è fissata al 5 novembre 2023. I vincitori firmeranno la livrea di bus e tram per l’intero periodo natalizio.

A selezionare il vincitore sarà una commissione composta da rappresentanti dell’ATM Spa e dei partner dell’iniziativa. Il concorso “Colora il tuo Natale, il bus che vorresti” è organizzato dall’ATM Spa in partnership con il Comune di Messina, l’Ufficio regionale scolastico, il gruppo editoriale SES (Gazzetta del Sud, Rtp e Antenna dello Stretto) e l’Università degli Studi di Messina (UniMe).

Al contempo, ricordiamo a chi fosse interessato che l’avviso di manifestazione di interesse del Comune di Messina finalizzato a individuare sponsor tecnici per il Natale 2023 è ancora aperto. La scadenza, infatti, è stata prorogata al 20 ottobre.

(11)