18app, al via il Bonus Cultura per i nati nel 2003: come richiederlo

È ufficiale: da ieri, 17 marzo, i neo-diciottenni possono richiedere il Bonus Cultura 18app, un buono da 500 euro da spendere in concerti, musei, cinema, teatri, libri, corsi di danza o di teatro, e in altre attività culturali entro il 28 febbraio 2023. Quest’anno il bonus è indirizzato ai nati nel 2003, che hanno quindi compiuti 18 anni nel 2021.

Vediamo, punto per punto, cos’è il Bonus Cultura, come funziona, chi può richiederlo e come ottenerlo.

Cos’è il Bonus Cultura 18app e come funziona?

Il Bonus Cultura, disponibile tramite la piattaforma 18app, è un buono di 500 euro destinato ai neo-diciottenni. È possibile spenderlo per biglietti di cinema, musica e concerti, per eventi culturali, libri, musei, visite a monumenti e parchi archeologici, teatro e danza, prodotti dell’editoria audiovisiva, corsi di musica, corsi di teatro e corsi di lingua straniera, nonché abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.

A partire da ieri, 17 marzo 2022, alle 12.00, sono state aperte le domande per i nati nel 2003.

Cosa posso acquistare con il Bonus Cultura?

Con i 500 euro del bonus cultura è possibile acquistare:

biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici;

musica, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale;

corsi di teatro, musica, danza e lingue straniere.

Come ottenerlo

Come anticipato, il Bonus Cultura 18app è destinato – per questa sua sesta edizione – a chi ha compiuto 18 anni del 2021 (ed è nato, quindi, nel 2003). È possibile richiederlo registrandosi al sito ufficiale entro il 31 agosto 2022. I buoni spesa saranno poi utilizzabili fino al 28 febbraio 2023 e andranno gestiti all’interno della piattaforma.

Come registrarsi a 18app:

Per registrarsi a 18app occorre seguire questi passaggi:

a) entrare nella homepage www.18app.italia.it, utilizzando le proprie credenziali di identità digitale SPID o la tua Carta di identità elettronica (CIE), e autorizzare l’accesso a 18app;

o la tua (CIE), e autorizzare l’accesso a 18app; b) confermare i dati visualizzati e accettare le condizioni d’uso;

c) fatto questo verrà quindi inviata una e-mail di conferma dell’esito positivo della registrazione ad avvenuto completamento della procedura. Si raccomanda di conservare copia della e-mail di conferma dell’avvenuta registrazione fino alla scadenza entro la quale è possibile utilizzare il bonus.

Non esistono al momento applicazioni ufficiali 18app scaricabili su smartphone, è possibile accedervi solo tramite il sito web.

