Elezioni 2022. Tutto quello che c’è da sapere prima di andare a votare

Il giorno tanto atteso è arrivato. Dalle 7:00 di questa mattina a Messina è possibile votare per le elezioni amministrative 2022, per i 5 referendum sulla giustizia e per il referendum Montemare. Le urne saranno aperte fino alle 23:00 di oggi, domenica 12 giugno.

Per le elezioni amministrative e il referendum Montemare gli elettori sono 192.072, di cui 90.982 uomini e 101.090 donne. Per i cinque Referendum nazionali, invece, gli elettori sono 179.508, di cui 84.429 uomini e 95.079 donne.

Lo scrutinio dei cinque Referendum nazionali inizierà a conclusione delle operazioni di voto. Dopo la sospensione, le operazioni di scrutinio riprenderanno alle ore 14 di lunedì 13 relativamente, nell’ordine, all’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, dei Presidenti di Circoscrizione e dei Consigli Circoscrizionali, per poi completare con lo scrutinio del Referendum Montemare.

Se non si ha la tessera elettorale

Per poter votare è necessario recarsi al seggio con un documento d’identità e la tessera elettorale. Qualora se ne dovesse essere sprovvisti, è ancora possibile ritirare la tessera elettorale presso l’Ufficio elettorale di Palazzo Zanca o nelle sedi municipali dalle ore 7:00 alle ore 23:00.

Elezioni 2022: Come si vota

Alle elezioni amministrative 2022 si eleggerà il nuovo sindaco di Messina e i membri del Consiglio Comunale, nonché il presidente e i consiglieri delle sei Circoscrizioni. L’elettore può votare seguendo 4 diverse opzioni:

tracciando un segno sul nome di un candidato sindaco;

apponendo un segno sul simbolo di una lista (il voto si estende automaticamente anche al candidato sindaco che la lista sostiene);

tracciando una X sul nome di un candidato sindaco ed una X sul simbolo di una delle liste che lo sostengono;

apponendo un segno sia sul nome di un candidato sindaco sia sul simbolo di una lista diversa da quelle che lo sostengono (voto disgiunto).

Come esprimere la propria preferenza per i consiglieri comunali

Ogni elettore può esprimere una o due preferenze per i consiglieri comunali. Se si decide di esprimere due preferenze, queste devono essere di genere diverso: un uomo e una donna oppure una donna e un uomo.

Per poter capire in modo facile e veloce come si vota alla elezioni amministrative 2022, abbiamo creato una guida al voto completa di illustrazioni.

Referendum 2022: i 5 quesiti sulla giustizia

Oggi tutti gli elettori italiani saranno chiamati a recarsi alle urne esprimere il proprio parere sui cinque quesiti del referendum sulla giustizia. Cinque saranno i quesiti sottoposti, tramite altrettante schede di colore diverso.

I 5 quesiti del referendum sulla giustizia riguardano:

l’abolizione del decreto Severino

la limitazione delle misure cautelari

la separazione delle funzioni dei magistrati

la valutazione dei magistrati

la raccolta firme per la candidatura al Consiglio superiore della magistratura.

Per presentarsi preparati alle urne, abbiamo creato anche una guida che spiega in modo facile e veloce tutti i quesiti e cosa cambia se dovessero vincere i Sì e i No.

