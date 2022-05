Amministrative Messina, De Domenico presenta i candidati presidenti delle circoscrizioni: ecco chi sono

Il centrosinistra ufficializza i nomi dei candidati presidenti delle sei circoscrizioni di Messina in vista delle prossime elezioni amministrative del 12 giugno 2022. La coalizione riunita attorno al candidato sindaco Franco De Domenico ha scelto: Francesco Greco, Giampiero Terranova, Alessandro Geraci, Matteo Grasso, Giulio Fragale e Mario Biancuzzo. Vediamo, brevemente, chi sono e quali le municipalità di appartenenza.

Mentre si prepara a illustrare, giovedì 12 maggio, il programma elettorale, il centrosinistra presenta i nomi dei candidati presidenti delle sei Circoscrizioni di Messina. A fare una breve presentazione è il candidato sindaco Franco De Domenico, che spiega com’è stata fatta la scelta: «Un lavoro attento – chiarisce –, fatto con gli alleati che sostengono la mia candidatura a sindaco, dove l’esperienza di coloro che da anni sono impegnati sul territorio, incontra la freschezza e il valore di giovani che, in ambiti diversi, da tempo, si adoperano e portano il loro contributo a servizio della nostra comunità. Ho ribadito più volte, dall’inizio di questa campagna elettorale, quanto sia importante per il nostro progetto di governo della città mettere al centro i quartieri, creare una sinergia rapida tra amministrazione e circoscrizioni, pertanto, è fondamentale avere al fianco persone di qualità come quelle che abbiamo scelto».

Chi sono i candidati presidenti delle sei Circoscrizioni di Messina per il centrosinistra

Di seguito, i nomi dei candidati presidenti delle sei circoscrizioni di Messina, con una breve presentazione.

I Circoscrizione – Francesco Greco : 26 anni, tra i fondatori del Comitato ‘Salviamo Galati Marina’ e impegnato nel direttivo della ProLoco Messina Sud. Già presidente della Consulta provinciale degli studenti e presidente della commissione nazionale sul Diritto allo studio. Tra i fondatori del Comitato “Giovani No Muos”, è stato eletto agli Stati Generali nazionali del M5S;

II Circoscrizione – Giampiero Terranova : 58 anni. Il suo impegno per il territorio nasce dall'associazionismo e si sviluppa attraverso numerose iniziative volte a valorizzare i beni culturali e le bellezze della città. Eletto alla Circoscrizione sin dal 2008, ha maturato una grande esperienza nel rapporto con i problemi del territorio;

III Circoscrizione – Alessandro Geraci : 42 anni, vicepresidente uscente. È stato department manager e tutor per la formazione del personale nel settore della Gdo; da diversi anni lavora con deputati regionali e nazionali, curandone la comunicazione politica, social e le relazioni pubbliche;

IV Circoscrizione – Matteo Grasso: quarantenne, avvocato. Cresciuto nella zona di piazza San Vincenzo, è stato eletto consigliere nella quarta circoscrizione nel 2013;

V Circoscrizione – Giulio Fragale : 30 anni, praticante avvocato in attesa di sostenere l'esame di abilitazione. Rappresentante degli studenti allo 'Jaci', consigliere di dipartimento presso il Dipartimento di Giurisprudenza, è attualmente coordinatore della Consulta del Praticante della Camera Civile di Messina;

VI Circoscrizione – Mario Biancuzzo: 72 anni, ragioniere, vive a San Saba. È stato consigliere e presidente del Consiglio del XII Quartiere "Montemare". È attualmente consigliere in carica in quella che è poi divenuta, appunto, la Sesta Circoscrizione del Comune di Messina.

