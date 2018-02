Leonardo Santoro è il nuovo Commissario Straordinario dell’Iacp

17 Condivisioni Facebook Twitter

Nuovo cambio ai vertici degli enti di competenza della Regione Sicilia: l’Onorevole Nello Musumeci affida l’incarico di Commissario Straordinario dell’Iacp (Istituto Autonomo Case Popolari) di Messina all’ingegnere Leonardo Santoro.

Dopo la decisione tanto discussa di sostituire il Presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci, il Presidente della Regione procede con il cambio dei vertici che gestiscono gli enti controllati. Leonardo Santoro, attuale Ingegnere Capo del Genio Civile di Messina, sarà quindi alla guida dell’Istituto Autonomo Case Popolari.

Già Commissario Straordinario dell’Ente dal dicembre 2009 al maggio 2010, l’ingegnere Santoro ha portato avanti, nel corso del suo precedente mandato, un’attività di risanamento e di realizzazione di alloggi economici e popolari tra Messina e provincia.

Tra gli interventi di risanamento approvati figurano: l’edificazione di 20 alloggi in via Taormina, ultimati e consegnati agli aventi diritto; la realizzazione della viabilità di Torrente Minissale; la costruzione di 46 alloggi a Camaro Sottomontagna e 50 in località Matteotti, i cui lavori sono attualmente in fase di completamento.

L’insediamento di Leonardo Santoro come Commissario Straordinario dell’Iacp è previsto per la prossima settimana.

