Street Art “in campo” per lo Stadio San Filippo: come rendere Messina più bella

Dare un tocco di colore alla mura che circondano lo Stadio San Filippo realizzando delle opere di Street Art, dei murales, coinvolgendo artisti, scuole e associazioni attive sul territorio di Messina: è questa la proposta di delibera presentata dal Consiglio della II Circoscrizione per rivitalizzare la zona.

Approvata all’unanimità dai consiglieri, la proposta nasce dalla considerazione che: «La Street Art – si legge nella delibera – è un’espressione artistica moderna sempre più diffusa nel mondo. La realizzazione di opere di questo tipo contribuirebbe a rivitalizzare l’area del polo sportivo coinvolgendo artisti, volontari, associazioni e scuole, dando un tocco di colore alle mura che circondano lo Stadio Franco Scoglio».

La proposta, al momento, è solo nel suo stadio embrionale ed è indirizzata in particolare all’Assessore all’Arredo Urbano e agli Spazi Pubblici Massimiliano Minutoli, al relativo Dipartimento, all’Assessore alla Cultura, il neoeletto Enzo Caruso, e all’assessore al Tempo Libero, Giuseppe Scattareggia. Una volta approdata sulle loro scrivanie dovrà comunque superarne il vaglio prima di essere realizzata.

In ogni caso, l’idea appare in linea con quanto è stato realizzato in passato in altre zone della città di Messina, dalle pensiline del tram di Distrart, al murales del Palacultura, ai lavori realizzati sulle mura della scuola Elio Vittorini.

