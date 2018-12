Ancora novità per il Natale a Messina: ecco la giostra di piazza Cairoli

120 Condivisioni Facebook Twitter

Questo Natale Messina sembra avere in serbo per i suoi abitanti una miriade di sorprese: questa mattina, infatti, sotto gli alberi di piazza Cairoli è comparsa una giostra, di quelle classiche da Luna Park, su cui tutti da bambini siamo saliti almeno una volta.

Ancora non si sa quando la giostra sarà attivata, ma promette di regalare tanto divertimento soprattutto ai più piccini aggiungendosi agli svaghi e alle tante attrazioni offerte per queste festività dal centro cittadino. Il Natale di piazza Cairoli, che comprende al suo interno gli stand del mercatino e la tanto attesa ruota panoramica, insomma, si fa sempre più ricco.

Dopo l’inaugurazione dello scorso sabato 8 dicembre – che ha riscosso un grande successo di pubblico portando in piazza migliaia di persone – si pensava che le sorprese per questo Natale fossero finite lì. Invece Messina Incentro, la neonata associazione che quest’anno ha preso le redini delle attività natalizie di piazza Cairoli, sembra avere ancora tanti assi nella manica per regalare alla città un mese di spensieratezza e divertimento.

E così, tra l’inaugurazione della pista di ghiaccio a piazza Duomo, il villaggio di piazza Cairoli e la cerimonia di apertura dell’isola pedonale di via dei Mille, che si terrà oggi pomeriggio, nella città dello Stretto ormai si respira l‘aria del Natale.

