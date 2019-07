Al via i lavori al Mercato Vascone e Sant’Orsola. De Luca: «Ora o paghi o sei fuori»

«Nessuno mai – ha sottolineato il Sindaco di Messina – era riuscito a chiudere per otto giorni il mercato Vascone per ripristinare i livelli minimi di carattere igienico sanitario. In passato, vani sono stati i tentativi di chiudere anche il mercato Sant’Orsola per sanificare e riqualificare, ma noi con le nostre buone maniere ci siamo riusciti».

«Ora – ha concluso Cateno De Luca – o paghi o fuori!».