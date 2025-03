RGF 1/2021

MESSINA (ME): Lotto UNICO: Tremestieri, con accesso da Via consolare Valeria e da Via Stazione, Piena proprietà di intero compendio immobiliare, già composto da locali magazzini, padiglioni industriali, un garage e quattro appartamenti tra piano terra e primo, oggi demolito quasi interamente con area di risulta edificabile estesa circa mq 4410, il tutto confinante con piazzale stazione di Tremestieri, con strada nazionale Messina-Catania. Prezzo base Euro 280.000,00. Rilancio minimo Euro 4.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista il 18/06/2025 ore 09:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via A. Cappellini n. 8 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it Curatore Avv. Francesca Lo Prete 3395047006 G.E. Dott. Di Sano Fabrizio.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

