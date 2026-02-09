Normanno

RGE 95/2024

RGE 95/2024. In Messina (ME), Via Comunale Santa Margherita 18 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di unità immobiliare (appartamento a civile abitazione di tipo popolare con garage). L’immobile, posto al piano terra di un fabbricato con solo un’elevazione fuori terra, allo stato è composto da una corte d’ingresso che sporge sulla strada, un disimpegno, una camera da letto, un bagno, una cucina e due camerette irregolari in quanto urbanisticamente corrispondenti al garage. La superficie lorda dell’appartamento è pari a 62,78 mq circa. PREZZO BASE Euro 33.400,50. Offerta minima Euro 25.050,38. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 22/04/2026 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Bombara Basile Daniele 090662828, per info e visita immobile.

