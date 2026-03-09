Normanno

RGE 94/2023

Pubblicato il

1' min di lettura

RGE 94/2023. In Messina (ME), Strada Panoramica dello Stretto, Complesso I Gabbiani – Lotto UNICO: Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento posto al piano terzo composto da: ingresso, pranzo-soggiorno, cucina, 2 bagni, 2 camere da letto,1 ripostiglio e una veranda. Consistenza 6,5 vani, superficie catastale totale mq.122, escluso aree scoperte mq.114. L’ immobile gode di uso esclusivo di parcheggio area esterna condominiale contrassegnato al n. 26. L’ immobile è locato sottoposto alla condizione risolutiva espressa di rilascio dell’ immobile alla avvenuta aggiudicazione. PREZZO BASE Euro 153.720,00. Offerta minima Euro 115.290,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 10/06/2026 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avvocato Bottari Maria Rita 0902928097, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(3)

