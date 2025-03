RGE 91/2021. In Messina, Via San Riccardo Rione Santa Chiara – Lotto UNICO: Abitazione di tipo civile della sup. lorda di 99,71 mq, oltre mq 11,50 destinata a due balconi, per la quota di 1/1 di piena proprietà. L’immobile risulta composto da ingresso, disimpegno, zona pranzo-soggiorno, cucina, 2 vani letto, bagno. PREZZO BASE Euro 62.782,00. Offerta minima Euro 47.086,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.600,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 27/05/2025 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Gruppo Edicom Spa sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Potestà Leonida 0903692667, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

