RGE 84/2024. In Messina (ME), contrada Pisciotto o Croce, S.S. 113, villaggio Gesso – Lotto UNICO: Fabbricato composto a P. Sem. da cantina/soggiorno con camino, altro vano con a.c. e corte e a P. T. da ingresso, vano letto, disimpegno, w.c. e terrazza, di mq. commerciali 105 circa, e terreno pertinenziale di mq. complessivi 376, in parte in zona F2 e in parte in zona A3. Dall’Ape fabbricato in classe D. PREZZO BASE Euro 33.750,00. Offerta minima Euro 25.312,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 24/02/2026 ore 11:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Notaio Vicari Patrizia 0906409870, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(3)