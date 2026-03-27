RGE 82/2022. In Messina (ME), Strada Statale 114 Villaggio Tremestieri 100 – Lotto UNICO: Multisala cinematografica, ubicata ai piani secondo e terzo di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra oltre piano interrato, adibito a centro commerciale. Composta al piano secondo da 11 sale cinematografiche, mentre al piano terzo da 2 sale per la proiezione dei film. Superficie netta complessiva 5.979,23 mq. PREZZO BASE Euro 3.088.385,62. Offerta minima Euro 2.316.289,22. Rilancio minimo in aumento Euro 100.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 30/06/2026 ore 10:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Francesco 3288089957, per info e visita immobile.
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