RGE 75/2011

RGE 75/2011. In Messina (ME), Via Berto, Villaggio Larderia Superiore – Lotto 1: piena proprietà di immobile al p.t. composto da: ingresso, soggiorno, due camere, cucina, bagno e ripostiglio disimpegnati da corridoio di distribuzione. IL piano primo è composto da: ingresso, cucina, due camere e bagno disimpegnati da corridoio di distribuzione; il piano seminterrato è collegato al piano terra mediante scala interna. Mentre una scala esterna conduce dal piano terra al piano primo privo di tramezzature, con struttura allo stato rustico e non ancora rifinito. PREZZO BASE Euro 35.061,48. Offerta minima Euro 26.296,11. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 14/01/2026 ore 10:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via T. Cannizzaro n. 168 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Santonocito Salvatore 090716116, per info e visita immobile.

