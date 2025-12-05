RGE 52/2024. In Taormina (ME), Via Otto Geleng 65 – Lotto UNICO: Appartamento per civile abitazione a P. T., di tre vani ed accessori, oltre veranda e corte su cui insiste un ripostiglio; superficie commerciale mq. 99 circa. Dall’APE in classe F. Occupato da terzi con contratto stipulato con la custodia. PREZZO BASE Euro 197.700,00. Offerta minima Euro 148.275,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 24/02/2026 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Notaio Vicari Patrizia 0906409870, per info e visita immobile.
