Normanno

Notizie in tempo reale su Messina e la Sicilia

Resta sempre aggiornato con le ultime news, iscriviti alla nostra newsletter

Iscriviti Email

RGE 52/2024

Pubblicato il alle

1' min di lettura

RGE 52/2024. In Taormina (ME), Via Otto Geleng 65 – Lotto UNICO: Appartamento per civile abitazione a P. T., di tre vani ed accessori, oltre veranda e corte su cui insiste un ripostiglio; superficie commerciale mq. 99 circa. Dall’APE in classe F. Occupato da terzi con contratto stipulato con la custodia. PREZZO BASE Euro 197.700,00. Offerta minima Euro 148.275,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 24/02/2026 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Notaio Vicari Patrizia 0906409870, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(3)

Potrebbe interessarti

venerdì, 5 Dicembre 2025

RGE 158/2023

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 158/2023. In Messina (ME), Salita Ogliastri 57/A - Lotto 1: Piena proprietà di un immobile ad uso abitativo di…

venerdì, 5 Dicembre 2025

RGE 19/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 19/2024. In Messina (ME), Contrada Fra Paolo - Lotto UNICO: Appartamento a P. 3, int. 8, di tre vani,…

venerdì, 5 Dicembre 2025

RGE 84/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 84/2024. In Messina (ME), contrada Pisciotto o Croce, S.S. 113, villaggio Gesso - Lotto UNICO: Fabbricato composto a P.…

venerdì, 5 Dicembre 2025

RGE 145/2019

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 145/2019. In Messina (ME), VIALE ITALIA 71 - Lotto 17: posto auto della superficie commerciale di 178,00 mq. L'unità…

venerdì, 28 Novembre 2025

RGE 141/2020 ME902924

Competenza: Tribunale di Messina

MESSINA (ME) - FARO SUPERIORE, VIA SALVATORE NAVARRA N. 4 (EX VIA MESSINA) - LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ PER LA…

venerdì, 28 Novembre 2025

RGE 154/2021 ME903723

Competenza: Tribunale di Messina

MESSINA (ME) - VIA MAROTTA, SNC - VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA - ABITAZIONE in Messina, Via Marotta snc, in mediocri…

venerdì, 28 Novembre 2025

RGE 203/2023 ME902796

Competenza: Tribunale di Messina

MESSINA (ME) - QUARTIERE GIOSTRA, VIA CANOVA IS. 10, SNC - VENDITA TELEMATICA MODALITA' ASINCRONA - PIENA PROPRIETÀ DELL’IMMOBILE sito…

lunedì, 17 Novembre 2025

RGE 5/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 5/2024. In Casalvecchio Siculo (ME), Via Misilanza - Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di fabbricato…

error: Contenuto protetto.