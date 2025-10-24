MESSINA (ME) – CONTRADA CALAROMI – LOTTO 3) TERRENO sito nel Comune di Messina, villaggio Santo, contrada Calaromi, individuato in catasto terreni al Fg. 123, part. 1994 (ex porzione della particella 230), qualità catastale Uliveto, classe 2, reddito dominicale 16.34, reddito agrario 15,48; la particella ha estensione di 3.330 mq. Prezzo base Euro 11.502,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 8.627,00. Vendita senza incanto 17/12/25 ore 11:00. G.E. Dott.ssa Maria Carmela Dangelo. Professionista Delegato alla vendita Avv. Maria Letizia Navarra tel. 090671582. Custode Giudiziario Avv. Fulvio Sammartano tel. 0907384212. Rif. RGE 519/1993 ME901991
Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).
