MESSINA (ME) – VIA GINO BUGANZA – LOTTO 1) 1/5 INDIVISO DELLA PIENA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO, sito nel Comune di Messina, via Buganza, isolato 53, pal. C, int. 55; N.C.E.U. Fg. 233, part. 60, sub 13, cat. A/4; ricadente all’interno di un fabbricato degli anni ’40, a tre elevazioni f.t. e copertura a tetto a falde; l’immobile è situato al piano rialzato ed è composto da cucina, disimpegno, una camera da letto, un ripostiglio ed un bagno, in buono stato di manutenzione; superficie complessiva mq 45,00. Prezzo base Euro 7.646,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 5.735,00. LOTTO 2) 1/5 INDIVISO DELLA PIENA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO, sito nel Comune di Messina, via Buganza, isolato 50, int. 28; N.C.E.U. Fg. 233, part. 103, sub. 83, cat. A/4, ricadente in un fabbricato degli anni ’40, a tre elevazioni f.t. e copertura a tetto a falde; l’immobile, situato al primo piano, seconda elevazione f.t., è composto da un corridoio, due camere, un pranzo soggiorno, un ripostiglio, una cucina ed un bagno prospiciente un cortile interno; i servizi sono stati realizzati nel terrazzino di pertinenza della casa di mq. 24,00; pertanto, in atto, l’immobile ha una superficie complessiva di mq 92,00 (mq. 68,00 + mq. 24,00), mentre la superficie commerciale ai fini della vendita è pari a mq 76,00, ricavati dalla somma dell’area dell’immobile e 1/3 di quella del terrazzino (mq. 8,00). Prezzo base Euro 7.290,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 5.468,00. Vendita senza incanto 17/12/25 ore 11:00. G.E. Dott.ssa Maria Carmela Dangelo. Professionista Delegato alla vendita Avv. Maria Letizia Navarra tel. 090671582. Custode Giudiziario Avv. Fulvio Sammartano tel. 0907384212. Rif. RGE 519/1993 ME901990

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

(0)