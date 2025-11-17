RGE 50/2020. In Spadafora (ME), Via Galleano 9 – Lotto 1: Usufrutto per 1/1 in regime di separazione dei beni sul seguente bene: locale sottotetto, con destinazione residenziale, giusto recupero abitativo già autorizzato. L’appartamento è costituito da pranzo soggiorno, ampio ingresso, n. 2 camere da letto, due bagni, oltre spogliatoio e ripostiglio. PREZZO BASE Euro 46.000,00. Offerta minima Euro 34.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 28/01/2026 ore 10:00 presso studio del delegato in Messina, Via San Camillo n. 8. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Borzi Iolanda 335323397, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

