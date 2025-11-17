Normanno

RGE 5/2024. In Casalvecchio Siculo (ME), Via Misilanza – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di fabbricato strumentale all’attività agricola della superficie commerciale di 509,85 mq. Il fabbricato si compone di due elevazioni f.t., oltre piano seminterrato, con copertura a tetto a due falde spioventi nel senso Nord-Sud. Trattasi di immobile strumentale all’attività di lavorazione ed alla filiera di prodotti agricoli. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di deposito attrezzi agricoli e stalla della superficie commerciale di 163,83 mq. L’immobile, nel complesso, si compone di n.2 corpi di fabbrica distinti (Cespite n.1 e Cespite n.2). Trattasi di costruzioni adibite a deposito attrezzi agricoli ed a ricovero animali. “Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di tettoia della superficie commerciale di 165,81 mq. L’immobile in argomento è una tettoia con struttura in acciaio con copertura a doppia falda, spiovente nel senso Nord-Sud adibita a deposito attrezzi ed a ricovero macchine agricole ed a supporto di un impianto fotovoltaico di circa 15 KW. La superficie commerciale dell’immobile è di 165,81 mq. “Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo Il fondo rustico in esame è ubicato su un fronte collinare, in contesto extraurbano, e sviluppa complessivamente una superficie di 3 ha, 78 are e 95 ca,. PREZZO BASE Euro 315.000,00. Offerta minima Euro 236.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 02/03/2026 ore 09:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Rosario D Arrigo 0902008793, per info e visita immobile.

Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

(2)

