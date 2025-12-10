Normanno

Notizie in tempo reale su Messina e la Sicilia

Resta sempre aggiornato con le ultime news, iscriviti alla nostra newsletter

Iscriviti Email

RGE 475/1992

Pubblicato il alle

1' min di lettura

RGE 475/1992.  Valdina, Via Nemi LOTTO 1 –  Porzioni di fabbricato di vecchia costruzione l’una con accesso dal civico 35, di tre vani a P. 1°, l’altra con accesso dai civici 37 – 39, di tre vani, cucina e w.c. a P.T. e da due vani a P. 1°, questi ultimi collegati da scala interna, con copertura a  tetto. Prezzo base d’asta: euro  16.251,04 VENDITA SENZA INCANTO  Asta 27.01.2026 ore 10.30   Luogo: Via Cavalieri della Stella n. 7 Messina  Per informazioni rivolgersi a: 090/6409852 – 090344892 Notaio Delegato: Adele Penna  G.E. Dott. Petrolo  Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it –  www.tribunale.messina.it  – www.asteannunci.itwww.asteavvisi.it

(1)

Potrebbe interessarti

mercoledì, 10 Dicembre 2025

RGE 322/2012

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 322/2012. Lotto 1 - Messina, Fraz. Orto Liuzzo, Loc. Pontegallo, Via Nazionale n. 50 Piena proprietà di appartamento a…

mercoledì, 10 Dicembre 2025

RGE 299/2013

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 299/2013. In Messina (ME), Via Sofia Idelson, Condominio Cooperativa Sperone 4 - Lotto UNICO: La quota di 1/1 della…

mercoledì, 10 Dicembre 2025

RGE 123/2023

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 123/2023.  Messina, C.da San Corrado snc. Terreni di complessivi mq. 57.175,00, in parte in zona boschiva e in parte in zona…

mercoledì, 10 Dicembre 2025

RGE 113/2022

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 113/2022. In Messina (ME), Contrada Fossa Grande - Lotto UNICO: Proprietà per la quota di 1/1 di appezzamento di…

mercoledì, 10 Dicembre 2025

RGE 101/2021

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 101/2021. Lotto 1 Messina, C.da Casicelle s.n. – Larderia Inf. Terreno con fabbricato di quattro vani ed accessori ai piani. T-1…

mercoledì, 10 Dicembre 2025

RGE 94/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 94/2024. In Messina (ME), Bordonaro - Lotto UNICO: Piena proprietà (100%) di unità immobiliare ad uso civile abitazione, posta…

mercoledì, 10 Dicembre 2025

RGE 75/2011

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 75/2011. In Messina (ME), Via Berto, Villaggio Larderia Superiore - Lotto 1: piena proprietà di immobile al p.t. composto…

mercoledì, 10 Dicembre 2025

RGE 50/2020

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 50/2020. In Spadafora (ME), Via Galleano 9 - Lotto 1: Usufrutto per 1/1 in regime di separazione dei beni…

error: Contenuto protetto.