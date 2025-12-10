RGE 475/1992. Valdina, Via Nemi LOTTO 1 – Porzioni di fabbricato di vecchia costruzione l’una con accesso dal civico 35, di tre vani a P. 1°, l’altra con accesso dai civici 37 – 39, di tre vani, cucina e w.c. a P.T. e da due vani a P. 1°, questi ultimi collegati da scala interna, con copertura a tetto. Prezzo base d’asta: euro 16.251,04 VENDITA SENZA INCANTO Asta 27.01.2026 ore 10.30 Luogo: Via Cavalieri della Stella n. 7 Messina Per informazioni rivolgersi a: 090/6409852 – 090344892 Notaio Delegato: Adele Penna G.E. Dott. Petrolo Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it
