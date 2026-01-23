Normanno

Notizie in tempo reale su Messina e la Sicilia

Resta sempre aggiornato con le ultime news, iscriviti alla nostra newsletter

Iscriviti Email

RGE 40/2018 ME905753

Pubblicato il alle

1' min di lettura

FRANCAVILLA DI SICILIA (ME)VIA ROSARIO, 61VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) PROPRIETA PER LA QUOTA DI 500/1000 DI AMPIO GARAGE della superficie commerciale di 301,00 mq con accesso da via Rosario a pianta trapezoidale, molto luminoso ed areato con annesso WC e scala di collegamento al sottostante magazzino di cui al lotto1. L’unita immobiliare oggetto di valutazione e posta al piano T e ha un’altezza interna di m 4,80. Prezzo base Euro 19.617,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 14.712,75. Vendita senza incanto 22/04/26 ore 09:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Paolo Petrolo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Francesco DArrigo tel. 3288089957. Rif. RGE 40/2018 ME905753

Informazioni su sito Internet – www.astalegale.netwww.asteimmobili.itwww.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

(0)

Potrebbe interessarti

venerdì, 23 Gennaio 2026

RGE 40/2018 ME905752

Competenza: Tribunale di Messina

FRANCAVILLA DI SICILIA (ME) - VIA ND - VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA - LOTTO 9) PIENA PROPRIETÀ PER LA…

venerdì, 19 Dicembre 2025

RGE 150/2020 ME904260

Competenza: Tribunale di Messina

MESSINA (ME) - FRAZIONE VILLAGGIO CAMARO INFERIORE - VIA COMUNALE, 154 - PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO della sup. comm. di…

martedì, 16 Dicembre 2025

RGE 34/2002

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 34/2002. In Messina (ME), Salita Montesanto 12 - Lotto 2: appartamento a P. 1, di due vani, cucina, w.c.…

martedì, 16 Dicembre 2025

RGE 36/2022

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 36/2022. In Messina (ME), Via Nazionale 164 - Lotto 1: Villa singola della sup. comm.le di 154,86 mq composta…

martedì, 16 Dicembre 2025

RGE 37/2024

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 37/2024. In Messina (ME), Via del Santo 43 - Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di…

lunedì, 15 Dicembre 2025

RGE 179/1990

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 179/1990. In Messina (ME), contrada Bernardina, Villaggio Cataratti, Strada Militare Casazza - Lotto 1: Appartamento in corso di costruzione…

lunedì, 15 Dicembre 2025

RGE 189/2022

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 189/2022. In Messina (ME), Vill. Faro Sup. (Casabianca), S.S. 113, Km. 16,800 - Lotto UNICO: Due unità immobiliari, ciascuna…

lunedì, 15 Dicembre 2025

RGE 210/2020

Competenza: Tribunale di Messina

RGE 210/2020. In Messina (ME), Loc. Sivirga, Villaggio Bordonaro - Lotto 1: lastrico solare della superficie commerciale di 15,75 mq.,…

error: Contenuto protetto.